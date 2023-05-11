Более 25 тысяч белгородцев выбрали сервис «Гарантия плюс» от «Ростелекома»

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Более 25 тысяч абонентов «Ростелекома» в Белгородской области подключили сервис «Гарантия плюс». Специалисты компании отмечают постоянно растущий спрос на услугу: ее выбирают более половины новых клиентов провайдера. Особенно популярна «Гарантия плюс» в Белгороде, Губкине, Старом Осколе, Шебекине, Строителе и Алексеевке.

«Гарантия плюс» действует для оборудования, которое приобретено или взято в аренду у «Ростелекома». Услуга дает возможность заменить устройство — роутер, видеокамеру, ТВ-приставку или адаптер — на новое в случае поломок, на которые не предусмотрена заводская гарантия. Сервис доступен как для новых, так и для действующих клиентов. При выходе техники из строя достаточно позвонить на горячую линию компании, оставить заявку, и специалист доставит, установит и активирует новое устройство.

- Более 25 тысяч жителей нашего региона решили дополнительно застраховать свое оборудование. Благодаря сервису они обеспечивают себе спокойствие и знают, что в случае поломки устройства им достаточно просто позвонить в компанию. Нам неважна причина повреждения: залили соседи, нашкодил домашний любимец, дети проявили «любознательность», скакнуло напряжение. Если у абонента подключена «Гарантия плюс», наши специалисты оперативно установят новое оборудование взамен вышедшего из строя, - отметил Александр Куликов, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы недавно переехали в новую квартиру и подключили пакет услуг от «Ростелекома». Друг посоветовал воспользоваться опцией «Гарантия плюс» для роутера и ТВ-приставки. Решил попробовать: сейчас такое время, что никто не застрахован от отключения электричества и форс-мажорных ситуаций разного рода. У друзей недавно после скачка напряжения сгорел роутер и пришлось покупать новый. Стараюсь учиться на чужих ошибках, - поделился житель Белгорода Иван Ищенко.

Узнать подробную информацию о сервисе и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.

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