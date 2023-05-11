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Общество11 мая 2023 14:19

У белгородки, пострадавшей во время обстрела ВСУ, ампутировали ногу

У нее еще второе осколочное ранение со сложным каналом
Алексей СЕРГУНИН
По мнению медиков, динамика есть, но пока сложно сказать, сколько времени Ольга Ивановна проведет в больнице.

По мнению медиков, динамика есть, но пока сложно сказать, сколько времени Ольга Ивановна проведет в больнице.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 11 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал навестить Ольгу Ивановну, которая пострадала при обстреле Мурома 7 мая.

- Ситуация тяжелая, врачам пришлось ампутировать ногу. Но она молодец, держится. По мнению медиков, динамика есть, но пока сложно сказать, сколько времени Ольга Ивановна проведет в больнице. Помимо ампутации, у нее еще второе осколочное ранение со сложным каналом.

Губернатор поблагодарил врачей: и тех, кто вез Ольгу Ивановну в больницу, и тех, кто ее спасал и оперировал.

- Со своей стороны тоже будем помогать, после необходимого лечения отправим на реабилитацию, - пообещал Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины обстреляли белгородское село Черемошное. А, накануне, 10 мая, во время атаки ВСУ смертельное ранение получил житель Шебекино.

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