У белгородки, пострадавшей во время обстрела ВСУ, ампутировали ногу

По мнению медиков, динамика есть, но пока сложно сказать, сколько времени Ольга Ивановна проведет в больнице. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 11 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заехал навестить Ольгу Ивановну, которая пострадала при обстреле Мурома 7 мая.

- Ситуация тяжелая, врачам пришлось ампутировать ногу. Но она молодец, держится. По мнению медиков, динамика есть, но пока сложно сказать, сколько времени Ольга Ивановна проведет в больнице. Помимо ампутации, у нее еще второе осколочное ранение со сложным каналом.

Губернатор поблагодарил врачей: и тех, кто вез Ольгу Ивановну в больницу, и тех, кто ее спасал и оперировал.

- Со своей стороны тоже будем помогать, после необходимого лечения отправим на реабилитацию, - пообещал Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины обстреляли белгородское село Черемошное. А, накануне, 10 мая, во время атаки ВСУ смертельное ранение получил житель Шебекино.