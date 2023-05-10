Губернатор Гладков: «Над Белгородским районом сбит еще один беспилотник»

Третий беспилотник за вечер сбит над Белгородским районом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил о третьем беспилотном летательном аппарате, сбитом в пригороде системой противовоздушной обороны. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Еще один беспилотник сбила наша система ПВО над Белгородским районом. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Напомним, ранее вечером 10 мая над Белгородским районом сдетонировали и упали два беспилотника. Пострадавших нет. Из-за взрывов в двух домах выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. Оперативные службы находятся на месте происшествия.