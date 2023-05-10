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Происшествия10 мая 2023 19:40

Губернатор Гладков: «Над Белгородским районом сбит еще один беспилотник»

Оперативные службы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Третий беспилотник за вечер сбит над Белгородским районом.

Третий беспилотник за вечер сбит над Белгородским районом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил о третьем беспилотном летательном аппарате, сбитом в пригороде системой противовоздушной обороны. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Еще один беспилотник сбила наша система ПВО над Белгородским районом. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Напомним, ранее вечером 10 мая над Белгородским районом сдетонировали и упали два беспилотника. Пострадавших нет. Из-за взрывов в двух домах выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

ЧППроисшествия: ЧП