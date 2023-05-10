Белгородский губернатор: «Раненный во время обстрела Шебекино мужчина скончался в машине скорой помощи»

Белгородец с открытой черепно-мозговой травмой скончался по пути в больницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что раненный во время обстрела Шебекино мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

- К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела других разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт www.bel.kp.ru, 10 мая под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По окраине города зафиксированы два прилета снарядов в огороды частных домовладений. Местный житель был ранен осколком в голову.