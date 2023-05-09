В Белгороде 9 мая прошла традиционная акция «Волна памяти» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде прошла акция «Волна памяти». По традиции в ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Вячеслав Гладков, мэр областного центра Валентин Демидов, митрополит Иоанн, руководители ведомственных организаций, трудовые коллективы, белгородцы и гости города.

В Белгороде 9 мая прошла традиционная акция «Волна памяти» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Участники акции почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы и венки к Вечному огню на Соборной площади, памятникам на Аллее Славы и мемориалам участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

В Белгороде 9 мая прошла традиционная акция «Волна памяти» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Все больше времени отделяет нас от Дня Великой Победы, но историческая значимость этого события с каждым годом становится еще более весомой. В этот памятный день от всей души желаю всем вам добра, здоровья, счастья и благополучия. Пусть уверенность в своих силах и удача всегда будут верными спутниками в почетной и благородной службе во имя процветания России! – поздравил белгородцев начальник УМВД региона Василий Умнов.

В Белгороде 9 мая прошла традиционная акция «Волна памяти» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Руководитель Управления Росгвардии по Белгородской области выразил уверенность в том, что подвиг советского солдата всегда будет служить основой для воспитания новых поколений молодежи – истинных патриотов страны.

- Вспомним и сегодняшних героев, защитников нашей Родины. Сегодня они также, как их деды и прадеды, следуя заветам героического поколения фронтовиков, очищают мир от нацизма! Они сражаются там, чтобы мы здесь жили мирно, чтобы над нашей белгородской землей, над Россией было мирное небо, - отметил генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.