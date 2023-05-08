Количество пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти человек

Власти продолжают поквартирный обход после обстрела. Фото: соцсети Владимира Жданова.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности по обстрелам со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе сегодня, 8 мая.

Из-за обстрела в поселке Красное никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены забор и хозяйственная постройка в одном частном домовладении, а также один автомобиль. Оперативные службы на месте, занимаются устранением последствий.

- В результате обстрела города Шебекино пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение, - сообщил глава Белгородской области.

Губернатор также отметил, что поквартирный обход продолжается. На данный момент есть информация о повреждениях различной степени тяжести в шести многоквартирных домах: посечены фасады и кровля, выбиты окна и посечены балконы. Также пострадали три торговых павильона и одиннадцать автомобилей.