4 многоквартирных дома в белгородском Шебекино пострадали после обстрелов со стороны Украины 8 мая 2023

Пожарные расчеты уже приступили к тушению, еще две машины сильно повреждены. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 8 мая, ВСУ непрестанно атакуют белгородский город Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом - сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Слава богу, пострадавших нет. Горит один автомобиль, пожарные расчеты уже приступили к тушению, еще две машины сильно повреждены. Поквартирный обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами в Шебекино. Пострадали четверо человек, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставили в районную ЦРБ.

Тем временем, 7 мая, под обстрел ВСУ попало села Сподарюшино и Муром (ранение получила женщина). А 6 мая при обстреле Шебекино пострадал один человек.