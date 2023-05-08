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Политика8 мая 2023 10:51

Четверо белгородцев пострадали после обстрела ВСУ 8 мая 2023

Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами в Шебекино
Алексей СЕРГУНИН
Двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ.

Двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 8 мая, под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами - выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ. Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава округа Владимир Жданов находятся на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 7 мая, под обстрел ВСУ попало села Сподарюшино и Муром (ранение получила женщина). А 6 мая при обстреле Шебекино пострадал один человек.

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