На 124 пляжах Белгородской области будут работать 200 спасателей

В Белгороде будут доступны шесть официальных купальных зон. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 8 мая, в своем традиционном утреннем обращении в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в этом году по всей территории региона будет подготовлено 124 пляжа - это самое большое количество в Центральном федеральном округе.

Сейчас идут работы по обследованию и расчистке дна водных объектов. На них с 1 июня будут дежурить более 200 спасателей. Уже подготовлены 120 человек, еще 80 проходят обучение. Как показал прошлый год, такая серьезная подготовительная работа к купальному сезону дает результат. В 2022 году в области в два раза было увеличено число организованных мест для купания. Это позволило на треть сократить число происшествий на воде.

- Обеспечим максимальную безопасность и комфорт для тех, кто придет на берега своих излюбленных водоемов, прудов и рек и захочет окунуться в жаркий летний день, – глава Белгородчины.

В областном центре будут доступны шесть официальных купальных зон: на ул. Северодонецкой (правый берег Северского Донца, со стороны ж/д вокзала), на ул. Корочанской (левый берег Северского Донца), на ул. Везельской (напротив УСК Хоркиной), на ул. Песчаной («Пескарьер»).

Также продолжат работу запущенные в 2022 году пляжи на ул. Речной и Донецкой, которые раньше были стихийными и не имели инфраструктуры. Уже завершена проверка систем оповещения, видеонаблюдения. Развернуты спасательные посты, а также подготовлены водные патрули и медпункты. Для детей будут организованы отдельные места для купания.