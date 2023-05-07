Очередной жертвой ВСУ стала дачница из Белгородской области

Вместе с главой округа Владимиром Ждановым (справа) и главой поселения Галиной Руденко глава региона (слева) проехал по Мурому, поговорил с жителями. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 7 мая, ВСУ атаковали белгородское село Муром. Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу №2. О последствиях обстрела в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- После подворового обхода повреждения в домах не зафиксированы, за исключением того огорода, где тяжело пострадала женщина. Муж уже уехал домой. В Муроме у них находится дача, приехали заниматься домашним хозяйством.

Вместе с главой округа Владимиром Ждановым и главой поселения Галиной Руденко глава региона проехал по селу, поговорил с жителями.

- Главные вопросы - это восстановление сотовой связи и телевидения и, конечно, вопросы безопасности. Еще раз убедился, насколько трудолюбивые, отзывчивые и добрые люди живут в наших белгородских селах, - подытожил глава Белгородчины.

Как известно сегодня ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. А накануне, 6 мая, при обстреле Шебекино пострадал один человек.