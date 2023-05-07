При обстреле белгородского Мурома со стороны Украины ранило женщину 7 мая 2023

7 мая. Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 7 мая, ВСУ атаковали белгородское село Муром. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

- Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу №2. По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас она находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам Вячеслава Владимировича, всего по селу было зафиксировано пять прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 7 мая, ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа.

А накануне, 6 мая, при обстреле Шебекино пострадал один человек.