Раненый во время обстрела ВСУ житель белгородского Шебекино пришел в сознание

Пострадавший продолжает находиться в реанимации под наблюдением врачей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в VK сообщил о состоянии жителя Шебекино, пострадавшего накануне, 6 мая, в результате обстрела со стороны Украины.

- Мирный житель, который получил тяжелое ранение, пришел в себя. Дышит самостоятельно, не на ИВЛ. Сейчас продолжает находиться в реанимации под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь оказывается. После выходных сразу постараемся произвести выплату семье пострадавшего. Мы будем оказывать всю необходимую помощь, которая потребуется.

По словам Вячеслава Владимировича, разбор пострадавшей крыши в местной школе завершен.

- Сегодня главное - затянуть пленкой для того, чтобы не допустить промокания. Ну а дальше - восстановление в полном объеме. И на следующей неделе выплатим деньги на восстановление школы из резервного фонда. Также непростая ситуация с восстановлением коммерческих предприятий. 10 мая власти произведут первые выплаты коммерческим предприятиям, которые ранее пострадали. Деньги из федерального бюджета поступили.

- А директоров и владельцев предприятий, пострадавших вчера, буду ждать с подготовленными документами. Вчера мы им всю процедуру объяснили. Тоже будем стараться помочь тем, чем можем, теми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении. Вчера в Шебекино полностью провели осмотр поврежденных автомобилей.

- Их 13. Шесть уже оценили эксперты. На следующей неделе также произведем выплаты собственникам этих автомобилей, - пообещал Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 7 мая, ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа.