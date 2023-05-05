Белгородские аграрии поздравляют ветеранов

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Коллектив белгородский подразделений АПХ «Мираторг» - флагмана агропромышленной отрасли РФ - присоединился к традиционной корпоративной акции: поздравил ветеранов Белгородской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Курской и Калининградской областей с Днем Победы.

В канун 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники агрохолдинга традиционно навестили более 180 ветеранов, вручили праздничные продовольственные подарки, побеседовали с ними и условились обязательно встретиться будущей весной. В поздравлении ветеранов приняли участие десятки сотрудников - преимущественно молодые люди, представители поколения, которым предстоит развивать наше общество и экономику.

«Мираторг» - один из крупнейших работодателей в агропромышленном секторе региона - создает новые рабочие места преимущественно в сельских районах. Компания не только выполняет все требования законодательства в части социальных гарантий сотрудникам, но и проводит в регионах присутствия активную социальную политику, важная часть которой - забота о людях старшего поколения.

Кроме того, холдинг уделяет особое внимание и сохранению историко-культурного наследия – в местах расположения своих производственных активов проводит реконструкцию памятников воинам Великой Отечественной войны и продолжит эту работу.

- День Победы – великий праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина нашей страны. Традиция чествования ветеранов – это выражение нашего внимания, благодарности за подвиг и сохранение памяти о нем. К сожалению, живых свидетелей год от года остается все меньше и теперь уже новым поколениям нужно хранить память о нелегких судьбах людей, выигравших самую страшную войну. И это самое меньшее, что мы можем для них сделать, - подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».