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Политика4 мая 2023 14:05

Губернатор навестил белгородских военнослужащих в Херсонской области

Глава региона передал бойцам посылки с необходимым снаряжением
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: "Понимаю, что помощь необходима, поэтому окажем ее в максимально короткие сроки".

Гладков: "Понимаю, что помощь необходима, поэтому окажем ее в максимально короткие сроки".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков побывал в Херсонской области и навестил белгородских военнослужащих. Глава региона встретился с командиром батальона, а также с командирами рот и личным составом.

Вячеслав Гладков передал нашим бойцам посылки с необходимым оборудованием: от емкости для воды и маскировочных сетей до квадрокоптеров, приборов ночного видения, радиостанций и тепловизоров.

- Сформировали новый список дополнительной помощи. Понимаю, что помощь необходима, поэтому окажем ее в максимально короткие сроки, - глава Белгородской области.

Кроме того, во время рабочей поездки губернатор переговорил мобилизованными жителями региона о тех проблемах, которые есть дома – обсуждались бытовые вопросы и помощь семьям солдат.

- Задавали вопросы о том, чтобы, обращаясь к главам местного самоуправления, повесить фонарь перед домом, заасфальтировать небольшую площадку, помочь с утеплением крыши. И я очень удивлен, что эта помощь вовремя не была оказана. Сейчас, конечно, с каждым главой проговорю лично, потому что это недопустимо, эту ситуацию точно исправим, - подчеркнул глава региона.

Вячеслав Гладков также пообещал в ближайшее время направить дополнительную помощь военнослужащим.

- Чтобы и служилось легче, и понимали, что и власть и, самое главное, все жители Белгородской области рядом, мы все переживаем и ждем их возвращения с Победой домой, - подчеркнул губернатор.

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