Пятеро белгородских подростков отравились лекарствами в школе

У учащихся обнаружили признаки сонливости, заторможенности и озноба. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 2 мая, пятеро восьмиклассников отравились лекарствами в Прохоровской гимназии. У всех обнаружили признаки сонливости, заторможенности и озноба. Руководство гимназии приняло решение вызвать скорую помощь.

- В настоящее время все они проходят восстановительное лечение: четверо – в педиатрическом отделении, один – в реанимации. Угрозы для их жизни нет, - сообщает Минздрав Белгородской области на странице в VK.

В настоящее время руководство школы и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка школы. Кроме того, проверку организовала прокуратура Прохоровского района.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних должностными лицами образовательных организаций, органов профилактики, исполнению родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - информирует пресс-служба районного ведомства.