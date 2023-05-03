В белгородском селе Головчино выкопали воронку глубиной 12 метров, чтобы извлечь из земли взрывоопасный предмет

Снаряд ушел глубоко под землю. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время традиционного утреннего обращения в соцсетях сообщил о последствиях одного из обстрелов села Головчино Грайворонского района.

- Уже несколько дней уже работаем для того, чтобы извлечь из земли взрывоопасный предмет. Причина в том, что он ушел глубоко под землю. Уже выкопали воронку более 12 метров глубиной. Но до снаряда еще пока не достали.

В работе принимают участие спасатели МЧС, военные.

- Ситуация усложняется тем, что дожди. Воронка наполняется водой. Трудно работать технике. Но убеждён, что все работы будут выполнены. Сейчас часть населения отселена. Всё предпринимается для того, чтобы никто не пострадал. Уверен, что наши спасатели, наши сапёры справятся с поставленной задачей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, при обстреле ВСУ Головчино 3 октября 2022 года погибла женщина.