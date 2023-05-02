Отселенным из зоны ЧС белгородцам вернут в пользование земельные участки

Вячеслав Гладков поручил уделить особое внимание собственникам домов в приграничных населенных пунктах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время оперативного совещания регионального правительства министерство имущественных и земельных отношений сообщило об итогах работы за 2022 год и планах на 2023 год.

Так, продолжается работа по выявлению брошенных домовладений в селах, упорядочению их правового статуса, приведению в надлежащий вид, вовлечению в повторный оборот или демонтажу. Всего на территории области выявлено свыше 15 000 таких объектов.

Вячеслав Гладков поручил уделить особое внимание собственникам домов в приграничных селах. В министерстве уже подготовили проект правового акта по передаче жилья в приграничных селах, переданного в собственность области взамен нового, в безвозмездное пользование. Таким образом, собственники сохранят право пользования своими старыми домовладениями и земельными участками в родных селах на 49 лет. Воспользоваться этим правом владельцы смогут, когда позволит оперативная обстановка.

- Сейчас разработан проект правового акта, регулирующий взаимоотношения с собственниками домовладений в зоне ЧС, которые передаются в государственную собственность. Мы согласовываем проект с прокуратурой и начинаем со следующей недели предоставлять право безвозмездного пользования старым жильём бывшим собственникам помещений. Большой был запрос у жителей, что после того, когда специальная военная операция завершится, вернуться к своим земельным участкам. Кто-то занимается приусадебным хозяйством, выращиванием овощей или содержит там ЛПХ, семейные фермеры есть. Поэтому нам необходимо в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного правового акта. Вместе с главами муниципальных образований необходимо проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив всех жителей, — поручил Вячеслав Гладков министерству имущественных и земельных отношений.