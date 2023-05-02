Технологии для университета будущего: представители экспертного сообщества, ректоры и ИТ-вендоры обсудили вопросы цифровизации вузов

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27 апреля 2023 года на первой всероссийской конференции «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего» обсудили актуальные вопросы достижения технологического суверенитета. Центральными темами мероприятия стали вопросы импортозамещения и готовности вузов к внедрению новых подходов в образовательных процессах.

В конференции приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти — Минцифры России, Рособрнадзора, Минпросвещения России, высших учебных заведений со всей страны, «Ростелекома» и других крупных ИТ и высокотехнологических компаний.

Участники обсудили темпы цифровой трансформации университетов, а также рассмотрели опыт реализации основных задач, направленных на обеспечение плавного перехода к технологическому суверенитету, в том числе импортозамещение критической информационной инфраструктуры и программного обеспечения вузов. Также участники обсудили важность выстраивания открытого диалога между ИТ-компаниями, местными органами власти и университетами для оперативного информирования о потребностях вузов и возможностях, которые могут предоставить им вендоры.

- Конференция по цифровизации вузов может послужить хорошей площадкой для сверки часов между всеми участниками сферы образования и кооперации. Вместе мы найдем ответы на самые сложные вопросы импортозамещения и цифровизации, с которыми сегодня сталкиваются вузы, — отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова.

По мнению замминистра, при изменении модели развития экономики и цепочек поставок, заметно растет потребность в ИТ-кадрах и новых сервисах, что требует более конкретно определить место и роль вузов в этих процессах.

- Сегодня как никогда важно обеспечить бесшовное и слаженное взаимодействие вузов с вендорами рынка, которые предоставляют ИТ-решения, и другими компаниями, у которых есть потребность в квалифицированных специалистах. Вузы — настоящая кузница кадров и важное звено технологического суверенитета в условиях цифровой экономики. В дальнейшем они могут стать основными центрами исследований и разработок, а также прототипирования решений будущего, — подчеркнул директор департамента по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев.

Одним из шагов на пути к ускоренной цифровизации может стать создание единого реестра отечественных ИТ решений для образовательных организаций с использованием на льготных условиях. Реестр позволит найти необходимую замену среди российских разработанных ИТ-продуктов и сформулировать правильный запрос на те необходимые вузу аналоги, которые еще не были замещены.

Отдельным вопросом конференции стало обсуждение опыта преодоления стресс-теста вузами и адаптации образовательных технологий и управленческой культуры под новые условия.