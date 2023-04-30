Филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в Белгородской области 1 июня 2023

Помещение под будущий филиал государственного фонда «Защитники Отечества» выбрали на одной из центральных улиц Белгорода - на проспекте Славы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Государственный фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской областт.

Фонд, в частности, займется оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием в получении и восстановлении документов, поможет в социальной адаптации, реабилитации и в трудоустройстве военных.

- За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы, - давал поручение в ходе Послания президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в середине марта губернатор Вячеслав Гладков провел установочное совещание с членами областного правительства по вопросу подготовки к открытию филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Белгородской области. Тогда глава региона первоочередной задачей поручил курирующему областному министерству социальной защиты и населения труда найти подходящее помещение с доступной социальной инфраструктурой для размещения филиала в Белгороде, а также найти и обучить квалифицированных специалистов.

- Подготовительные работы уже начались. Создана межведомственная рабочая группа по взаимодействию с федеральным фондом. Мы отобрали 35 кандидатов, которые будут работать здесь социальными координаторами, помогать семьям участников и ветеранов СВО. Они уже прошли первичное тестирование по образовательной программе Ранхигс, в мае основной этап учебы пройдёт в воронежском филиале этого вуза, а затем летом их ждут дополнительные курсы онлайн-учебы, - рассказала министр Елена Батанова.

Помещение под будущий филиал государственного фонда «Защитники Отечества» выбрали на одной из центральных улиц Белгорода - на проспекте Славы.

- Я хочу приехать сюда через неделю и увидеть здесь уже начало работ по демонтажу первого этажа, где будет находиться стойка регистрации. До середины мая ремонт должен быть уже полностью выполнен. Дизайнеры должны подобрать единое решение не только по входной вывеске, но и по всем внутренним помещениям, - заявил накануне глава нашего региона.