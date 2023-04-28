Юридические лица Белгородчины все активнее используют дистанционные сервисы

Более половины представителей бизнеса использует возможности дистанционных каналов.

Как гласит статистика от гарантирующего поставщика электроэнергии, уровень доверия белгородцев к цифровым сервисам значительно возрос. Даже в глубинке предприниматели уверенно пользуются личным кабинетом для юридических лиц и электронным документооборотом.

В Старооскольском городском округе 1760 юридических лиц (65% от общего числа предприятий) зарегистрированы в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей компании. Ежемесячный темп прироста новых пользователей ЛК составляет в среднем более 5% . А за последние 12 месяцев число приверженцев личного кабинета увеличилось на 56%. Юридические лица активно пользуются веб-ресурсом для передачи показаний счетчиков. Прирост таких пользователей в личном кабинете по округу за год составил 23%. А всего таким образом передают показания 40% пользователей – это практически каждая вторая организация.

Отвечая же на вопрос о преимуществах использования дистанционного канала, старооскольцы отмечают возможность получать индивидуальную информацию, контролировать начисления, загружать показания приборов учета, оплачивать счета, подавать заявки на получение электронной цифровой подписи, сообщать о неисправности счетчиков и даже осуществлять вызов мастеров для оказания платных бытовых услуг.

А ситуация, рассказанная на Губкинском участке гарантирующего поставщика, наглядно иллюстрирует и такой момент, как налаживание бесконфликтных отношений между поставщиком и потребителем. В частности, один из молодых предпринимателей признался, что на протяжении длительного периода некорректно выполнял договорные обязательства по оплате потребленного ресурса: из-за невозможности точно контролировать учет и оплату, накопились долги, а однажды даже произошло ограничение поставки электроэнергии. Ситуация пришла в норму буквально в считанные минуты – все вопросы были выяснены и закрыты после регистрации в личном кабинете для юридических лиц. К слову, в ресурсоснабжающей компании напоминают, что для регистрации необходимо ввести наименование организации и ИНН, указать адрес электронной почты, придумать логин и пароль.

Что касается электронного документооборота – здесь звучат не только традиционные положительные отзывы о простоте использования и скорости операций, но и о заметном плюсе для экологии: ведь ЭДО позволяет значительно экономить бумагу, а значит, заботиться о нашей планете.