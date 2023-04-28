«Мираторг» в Белгородской области: к сезону пикников готовы!

В составе колбасок — отборная свинина и немного натуральных специй.

АПХ «Мираторг» сообщает об увеличении в апреле по сравнению с январем 2023 года суточного объема производства свиных колбасок и купат на 40% — до 22,7 тонны.

Компания реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса высокого качества. Завод в Корочанском районе мощностью переработки более 3,2 миллиона голов является крупнейшим комплексом по убою и переработке в стране. На высокотехнологичном предприятии внедрена многоступенчатая система контроля качества: от животных, поступающих с собственных свинокомплексов холдинга, до упаковки и транспортировки готовой продукции.

Агрохолдинг системно инвестирует в повышение эффективности производства и активно расширяет ассортиментный портфель, гибко реагируя на изменения спроса и предпочтения клиентов. Ассортимент свиных колбасок для жарки и купат включает 9 наименований. Одни из самых популярных у потребителей - купаты «Экстра», чевапчичи, колбаски «Для гриля», а также «Немецкие», «Шашлычные» и «Тирольские», которые можно приготовить как в домашних условиях на сковороде, так и на открытом огне: гриле или мангале. Все полуфабрикаты изготавливаются только из отборного охлаждённого мяса собственного производства, а авторская рецептура позволит каждому покупателю выбрать продукт, отвечающий личным вкусовым предпочтениям.

- В составе наших колбасок отборная свинина и немного натуральных специй. Процесс приготовления прост и удобен. Пикник с друзьями или поездка с семьей на дачу – всего за несколько минут вы получаете по-домашнему вкусное блюдо, которое станет отличной основой к легкому овощному гарниру. В связи с растущей популярностью продуктов сезона гриль мы продолжим наращивать объемы производства, радовать своих потребителей вкусной продукцией и интересными новинками, - подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».