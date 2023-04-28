В Белгороде прошло совещание оргкомитета по подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Гладков уверен, что все события должны быть небольшими и локальными. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе совещания губернатор Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов еще раз проработать вопрос обеспечения безопасности жителей с таким же вниманием, как это будут делать и в Белгороде, и в Белгородском районе, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах, в Ровеньском и в Вейделевском районах.

- Но ничто не может помешать нам сделать самый важный праздник в стране ярким и запоминающимся, - подчеркнул глава регион. В этом году во всех муниципальных образованиях региона запланировано почти 16 тысяч праздничных мероприятий. Среди них «Окна Победы», «Свеча Победы», «Герои с нами», «Флаги Победы», «Сад Памяти», «Стена Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный автополк», «Песни Победы» и многие другие.

Гладков уверен, что все события должны быть небольшими и локальными. Это позволит поздравить персонально ветеранов из Белгородской области, которые уже не могут покинуть свои квартиры. Так, например, можно провести концерты перед их окнами. Такая добрая традиция действует уже не первый год.

- Необходимо поддержать любые инициативы наших граждан и общественных организаций. Особое внимание в праздновании 9 Мая нужно уделить семьям участников СВО, военнослужащим, в том числе, находящимся в госпиталях на территории нашей области, - призвал чиновников Вячеслав Владимирович.