Губернатор вручил ключи от новых квартир белгородцам, потерявшим жилье при обстрелах

Вячеслав Гладков вручил потерявшим жилье белгородским семьям ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 27 апреля, ключи от нового жилья получили 42 семьи региона из пяти муниципалитетов. Губернатор Вячеслав Гладков лично вручил их новоселам. Эти люди полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

- Хотелось бы видеть сегодня не только ваши 42 семьи, которые уже определились с вариантами конкретного нового жилья, а все 1700, которым мы должны помочь решить жилищную проблему. Все вы оказались в достаточно сложной ситуации, с которой не сталкивались никогда прежде. Благодаря решению Президента РФ Владимира Путина вы сейчас получаете право на безвозмездное пользование новым жильем. У вас есть возможность оформить его в свою собственность. На сегодняшний момент 700 семей уже понимают, в какие квартиры они въедут. Остаются еще чуть более 500 семей, которые получили извещения и приняли решение, что согласны на переезд, но пока определяются с выбором. Сейчас важно помочь тем, кто живет у родственников, у знакомых, обрести свое жилье, - подчеркнул глава Белгородской области.

После торжественной церемонии губернатор с новоселами поехал посмотреть новую жилплощадь в микрорайон Восточный в областном центре.

Так, Ковалевы и Савченко и раньше жили по соседству: в селе Староселье Краснояружского района, где продолжает действовать режим ЧС. Теперь они начинают обустраиваться в своих комфортных белгородских квартирах. Глава администрации района вместе с сотрудниками ДНД поможет новоселам с безопасной транспортировкой сохранившейся мебели и других вещей.

- Мы, конечно, очень ждали того момента, когда уже сможем переехать в свой новый дом. Прошлое жилье покинули осенью 2022 года, больше там и не были, потому что небезопасно. Администрации нашего района спасибо, потому что помогали с подбором квартир, показали много вариантов. Спасибо губернатору нашему за поддержку в сложное время, - поделились мнением новоселы.

Напомним, в Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение Владимира Путина по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ, а также переселены из зоны ЧС.