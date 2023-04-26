В Белгороде на восстановление дороги после падения бомбы потребовалось 250 тонн песка

Вячеслав Гладков провел выездное совещание на месте ЧП, произошедшего 20 апреля. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе восстановительных работ на Шаландина, 15 в Белгороде, где 20 апреля упали бомбы. Напомним, одна из них взорвалась на пересечении улиц Ватутина и Губкина. Вторую обнаружили и ликвидировали спустя двое суток во дворе на Шаландина. На время извлечения снаряда пришлось эвакуировать около трех тысяч белгородцев из ближайших 17 многоэтажек.

Так, по словам главы Белгородской области, на восстановление поврежденного от взрыва дорожного полотна ушло 250 тонн песка. Работы вели 12 дорожников, потребовалось 14 единиц техники. Меньше чем за три дня удалось полностью восстановить 755 квадратных метров асфальтового покрытия на пересечении улиц Ватутина и Губкина. Сейчас заканчиваются работы по восстановлению газона, трава уже засеяна. В ближайшее время будут высажены цветы, которые будут радовать всех горожан.

Помимо этого, уже разворачиваются работы по капитальному ремонту всего дома на Шаландина, 15.

- Основной акцент сделаем на восстановлении пяти наиболее пострадавших квартир. Сейчас устанавливаются леса, укрепляются межквартирные перекрытия и разбираются поврежденные конструкции балконов и стен. Поговорил на месте с жителями, надеюсь, большого дискомфорта строители им не доставят, а полученный результат будет радовать долгие годы. В процессе капремонта важно соблюдать сроки и качество, - подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона еще раз выразил слова благодарности всем, кто спасал жителей, и кто ликвидировал последствия взрыва. «Все как один отработали единой командой», - написал Гладков в соцсети.