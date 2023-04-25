В Белгороде ветеран Великой Отечественной войны отметил 99-летие

Именинник поделился с гостями своими фронтовыми воспоминаниями. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Белгорода Николая Зинченко. Ветеран отметил день рождения 24 апреля. Руководитель ведомства вручил Николаю Андреевичу цветы и подарки.

- Вы наша живая история, достойный пример жизни, мужества, трудолюбия и патриотизма для всех нас! Ваша память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной войны, и созидательный труд в мирное время. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и тепла Вашему дому, – отметил в своем поздравлении Дмитрий Мещерин.

Напомним, полковник в отставке Николай Зинченко воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Среди многочисленных наград фронтовика – «Орден Отечественной войны» второй степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

Он освобождал Харьков, воевал в Курской битве, прорывал блокаду Ленинграда и участвовал в боях за освобождение Прибалтики. День Победы ветеран встретил в Берлине.

Именинник поделился с гостями своими фронтовыми воспоминаниями и рассказал стихотворение «Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского.

- Я всегда рад гостям, тем, кто служил и служит Родине! Особенные слова поддержки хочется передать росгвардейцам, выполняющим задачи на передовой в ходе специальной военной операции. Успехов в нелегкой службе, крепкого гвардейского здоровья и скорейшего возвращения домой с победой! - подчеркнул в завершение встречи Николай Андреевич.