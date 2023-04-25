Белгородские аграрии приняли участие в традиционном всероссийском субботнике

Совместные субботники и мир делают чище, и нас – лучше!

В 26 регионах России прошли традиционные субботники - агрохолдинг «Мираторг» провел работу по благоустройству на производственных активах.

Компания, являясь одним из крупнейших работодателей в АПК страны, проводит ответственную социальную политику, где забота об экологической культуре и природе является одним из ее важнейших направлений. Смысл субботника – навести порядок, чистоту, закончить переходный период от зимы к лету, освободить пространство – прекрасно совпадает с ценностями компании.

Тысячи сотрудников агрохолдинга вышли на праздник труда в 26 регионах. Бухгалтерия, кадровики, юристы, логисты, экономисты - представители различных профессий распределились по всем производственным активам. Задача - сообща навести порядок, благоустроить объекты и прилегающие территории. Генеральная уборка коснулась всех дивизионов компании – животноводческих комплексов, заводов, баз, офисов, филиалов торгового дивизиона и других предприятий. В рамках субботника сотрудники приводили в порядок производственные помещения, белили деревья и бордюры, чистили газоны, обновляли разметку, красили шлагбаумы, стелы, разбивали клумбы, сажали саженцы, наводили чистоту на близлежащих территориях – родниках и районных достопримечательностях. Фронт работ и зоны уборки были распределены заранее, работы хватило всем.

- Участие в субботнике - это посильный вклад каждого в благоустройство не только своих рабочих мест, но и всего региона. Важно, чтобы то место, где ты родился, живешь, работаешь, всегда было привлекательным и ухоженным. Кроме того, корпоративный субботник – это возможность для новых сотрудников погрузиться в гембу, быстрее адаптироваться, узнать коллег в неформальной обстановке. Совместный общественно-полезный труд работает на сплочение, облагораживает мир вокруг нас, да и нас самих, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.