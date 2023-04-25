Игорь Артамонов принимает участие во всероссийской конференции по демографической политике

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Всероссийская конференция проходит в Москве при участии администрации Президента России.

Липецкая делегация представила региональную систему социального патронажа, которая неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне. Эта цифровая платформа разработана совместно с Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева и применяется с начала частичной мобилизации. Электронный помощник позволяет оперативно решить огромное количество вопросов. Сегодня один социальный куратор ведёт сразу 100 семей – вручную едва справлялись с десятью. Отработано уже больше 12 тысяч обращений.

Игорь Артамонов рассказал сегодня коллегам, как развивается платформа «Патронаж» в регионе. К ней уже подключились будущие мамы. Программой пользуются больше 2 тысяч беременных женщин в Липецке. Дальше – многодетные семьи и старшее поколение. Эти категории тоже получат своих социальных кураторов, смогут оформить меры поддержки, запросить социальные услуги.

« У проекта большой потенциал, который мы активно будем развивать в ближайшее время», - уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.