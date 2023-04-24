Еще 30 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жилье

Заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1058 семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время из 1752 собственников пострадавших домовладений уведомления получили 1376 человек. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1058 семей, заявления на получение конкретной квартиры или дома подписали 644 белгородца.

- На сегодня в конкурсных процедурах у нас находятся более 450 учетных дел, контрактов заключено 235, динамика за неделю - порядка 45 контрактов. Напоминаю, контракты мы заключаем как на готовое жилье, так и на долевое участие в строительстве, из 235 получается 65 - готового жилья. На текущей неделе планируем вручение ключей. Пока 11 семей у нас въехали в новое жилье, - рассказала сегодня, 24 апреля, министр строительства региона Оксана Козлитина.

По словам министра, основной проблемой остается неурегулированный вопрос различия между площадью в техническом паспорте и зарегистрированной в Росреестре. Второй проблемой является узаконивание пристроек и летних кухонь, перевод их в жилое помещение, так как у некоторых собственников они использовались как отдельные жилые дома.

- Еще один вопрос у многих, там где площадей соответствующих в готовом жилье нет, соответственно, всех интересует, где будут строиться индивидуальные дома, расположение земельных участков, - добавила министр строительства.

Напомним, что по поручению Президента РФ региону выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах региона, где введен режим ЧС.