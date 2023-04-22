Губернатор Гладков сообщил о ходе восстановительных работ на месте взрыва в Белгороде

По словам Вячеслава Владимировича, дорожные работы выполняются, строительные работы по восстановлению дома в ближайшее время начнутся. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 апреля, вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал на месте взрыва, произошедшего в региональном центре 20 апреля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Только что прошел, посмотрел, встретился и с дорожниками, и со строителями вместе с Валентином Демидовым, мэром Белгорода, вместе с управляющей компанией. Проговорил с жителями. Конечно, уже начинают немножко отходить после шока люди. Самое главное, что у нас нет погибших. С остальными бедами, как всегда, справимся.

По словам Вячеслава Владимировича, дорожные работы выполняются, строительные работы по восстановлению дома в ближайшее время начнутся.

- Я уже сказал о том, что будут выделены деньги на капитальный ремонт дома, ну и, конечно, я бы хотел поблагодарить всех за слаженную работу. И мэр города получил фактически боевое крещение и, конечно, как всегда, наши сотрудники МЧС во главе с Сергеем Потаповым, сотрудники полиции во главе с Василием Умновым, наша самооборона, Белгородский батальон, наша Росгвардия во главе с Дмитрием Мещериным, наши саперы Министерства обороны - все работали как единый механизм, профессионально, точно выверено. Поэтому не было допущено ни одной ошибки. Спасены человеческие жизни. Надо понимать, что в центре очень густо населенного микрорайона находилось очень серьезное взрывное устройство, и оно сейчас нейтрализовано, - подытожил Гладков.

Напомним, что боеприпас нашли на улице Шаландина в Белгороде на глубине нескольких метров. Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 20 апреля, от взрыва в Белгороде пострадали три человека. Тем временем, в сети появилось видео взрыва боеприпаса, из-за которого эвакуировали три тысячи белгородцев.