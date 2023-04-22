В Белгороде на месте ЧП, произошедшего 20 апреля, саперы нашли еще один взрывоопасный предмет

Жители пострадавшего от взрыва дома на Шаландина, 15 уже расселены. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил дополнительную информацию о ЧП, которое произошло 20 апреля в Белгороде на улице Шаландина, 15. В результате обследования территории взрыва, саперы обнаружили еще один взрывоопасный предмет. Взрывотехники Министрества обороны приняли решение обезвредить его на полигоне.

- Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана, - заявил глава Белгородской области.

Губернатор также отметил, что в целях безопасности принято решение вывезти жильцов многоэтажек в пункты временного размещения, где их обеспечат всем необходимым. С 13:00 в городе организованы два пункта сбора эвакуации белгородцев указанного радиуса - в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина. Для вывоза людей власти выделили 90 автобусов.

В пункты временного размещения переправят жильцов следующих домов: ул. Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9; ул. Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б; ул. Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.

Кроме того, Вячеслав Гладков подчеркнул, что все дома, из которых будут вывозить жителей, возьмут под охрану полиции.

Напомним, 20 апреля на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода произошел взрыв. Взрывной волной выбиты стекла в соседнем доме, повреждены линии электропередачи и участок дороги. Пострадали три человека, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Мэр Белгорода Валентин Демидов находится на месте. в данный момент 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход и информируют жильцов об алгоритме действия.

- Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях. В ПВР будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь, - рассказал градоначальник.

Глава города отметил, что в случае необходимости автомобили на парковках, которые не могут вывезти владельцы, будут перевезены в безопасные места. Для этого работает два эвакуатора.

- Прошу всех сохранять спокойствие, отнестись с пониманием и действовать четко в соответствии с инструкциями сотрудников администрации и полиции, - обратился Валентин Демидов.