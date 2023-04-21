Белгородские практики промышленного туризма получили награды в Москве

Участникам заседания рассказали об организации экскурсий на промышленные гиганты Белгородчины.

Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Напомним, акселератор по развитию промтуризма направлен на создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах Российской Федерации в качестве механизма улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, поддержки профориентации молодежи, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока.

Участники мероприятия обсудили перспективы развития промышленного туризма в России, представили лучшие практики регионов по организации экскурсий и стажировок. Свое видение на пленарном заседании представил и Металлоинвест

- Промышленный туризм для нас – это возможность показать жителям наших регионов, гостям из разных городов России, как мы добываем руду на месторождениях знаменитой Курской магнитной аномалии, познакомить с уникальными для нашей страны «зелёными» технологиями прямого восстановления железа – рассказал генеральный директор Компании Назим Эфендиев. – На наших предприятиях действует несколько туристических маршрутов. Мы убеждаемся в том, что наши производственные площадки вызывают чувство гордости за Россию, за современные индустриальные предприятия и прежде всего за людей – профессионалов инженерных и рабочих профессий.

Назим Эфендиев также отметил, что промтуризм выступает настоящим локомотивом для развития малого бизнеса, особенно в сфере услуг и гостеприимства. Способствует росту инвестиций в инфраструктуру, насыщению событиями культурной жизни небольших городов.

Посещение предприятий добывающей промышленности всегда вызывают у экскурсантов сильные эмоции.

Первый туристический проект Компани был запущен осенью 2021 года на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева в Курской области. Этому событию предшествовала большая подготовительная работа. В 2020 году было заключено соглашение между Администрацией Курской области и АСИ, в соответствии с которым Михайловской ГОК вошел в одну из пяти пилотных площадок промтуризма.

В 2021 году подобное соглашение было подписано между Администрацией Белгородской области и АСИ, по которому Оскольский электро-металлургический и Лебединский горно-обогатительный комбинаты стали участниками 2-го Акселератора АСИ и вошли в 10 предприятий, представляющих регион.

В феврале этого года свои двери для туристов открыл ОЭМК, а в июле планируется запуск промышленного туризма на Лебединском ГОКе. К слову, в рамках прошедшего в столице заседания белгородские предприятия получили награды: ОЭМК стал победителем в номинации «ПРОМмаршрут» за лучший маршрут на производство, а Лебединский ГОК был отмечен дипломом в номинации «ПРОМмасштаб» за лучшую экскурсию на предприятие горнодобывающей отрасли.

К настоящему времени на вышеуказанных предприятиях в качестве туристов побывали более 3 тысяч человек.