В Москве пройдет первая всероссийская конференция «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего»

27 апреля 2023 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и «Ростелеком» проведут первую всероссийскую конференцию «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего». Центральными темами мероприятия станут вопросы технологического суверенитета, готовности вузов к внедрению инноваций и кооперации с ИТ-компаниями, отраслевыми сообществами и региональными органами власти.

В мероприятии примут участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, ректоры и проректоры более 500 федеральных и региональных вузов, представители экспертного и отраслевого сообщества («Рособрнадзор», АНО «Цифровая экономика, АНО «Университет Иннополис», «Социоцентр»).

Участники мероприятия затронут различные аспекты цифровизации вузов в рамках четырех секций:

Панельная дискуссия по актуальным потребностям вузов в вопросах технологического суверенитета, импортозамещения и стратегического видения цифровой трансформации.

Открытыи диалог заместителя министра науки и высшего образования России скои Федерации Дарьи Кирьяновой с руководителями вузов, ответственными за цифровую трансформацию и информатизацию. Ключевые темы: задачи, предложения, подходы к цифровому развитию вузов и приоритетные шаги в этом направлении.

Сессия по результатам первого года реализации проекта «Цифровые кафедры», которыи направлен на получение дополнительнои квалификации студентов по ИТ-профилю с последующим трудоустрои ством. В рамках сессии также будет обсуждаться дальнеи шее развитие проекта и основные нововведения этого года.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»: цифровые офицеры и вендоры, поговорим? Открытый диалог по вопросам развития суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» между представителями регулятора, вузовского сообщества и производителями программного обеспечения.

Полная программа конференции доступна на сайте https://conf2023.digital.

Приглашаем присоединиться к открытому диалогу журналистов федеральных и региональных изданий. Участвовать можно как очно, так и онлайн: трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатре Wink и социальной сети VK.

Дата и место проведения: 27 апреля 12:30 мск, БЦ «Академик», Москва, проспект Вернадского, 41, 4 этаж. (16+)

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