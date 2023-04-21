Игорь Артамонов встретился с директором Ассоциации кластеров и технопарков России

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. Обсудили перспективы формирования промышленных кластеров и новые точки роста для ОЭЗ «Липецк».

Сегодня кластеры создаются и развиваются практически во всех регионах России и по различным направлениям производственной деятельности. В Липецкой области есть успешный пример кооперации вокруг производителя белой техники, компании «АйЭйчПи Апплаенс». И есть перспективы по формированию подобной кооперации вокруг производства электромобилей и сельскохозяйственной техники.

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«Вопрос формирования промышленных кластеров сегодня очень актуален для региона. Мы как раз сейчас работаем над таким крупным проектом, который имеет большое значение не только в рамках области, но и в масштабах страны. Рассчитываем, что сотрудничество с Ассоциацией кластеров и технопарков России позволит нам значительно продвинуться на этом пути», – отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, обсуждалась возможность сотрудничества с ОЭЗ «Липецк», которая станет экспериментальной площадкой для отработки методики углеродной нейтральности, когда предприятия сокращают выбросы углекислого газа и его аналогов.

«Рад посетить Липецкую область. Регион меняется в лучшую сторону. С большим уважением отношусь к руководителям, которые не боятся внедрять всё самое передовое», – отметил Андрей Шпиленко.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.