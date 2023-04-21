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Происшествия20 апреля 2023 21:10

Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших от взрыва в Белгороде

Одну женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, у второй ссадины – ей оказали помощь на месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Обследование территории ЧП показало разрушения в четырех квартирах многоквартирного дома.

Обследование территории ЧП показало разрушения в четырех квартирах многоквартирного дома.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности взрыва в Белгороде, который произошел вечером 20 апреля. По предварительным данным, пострадали две местные жительницы. У одной из женщин черепно-мозговая травма. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили во вторую городскую больницу. У второй потерпевшей ссадины. Женщина отказалась от госпитализации, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Обследование территории ЧП показало разрушения в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Кроме того, повреждены четыре автомобиля.

- Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля, - сообщил губернатор Гладков.

На месте ЧП создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. У места взрыва работают следственная группа и сотрудники МЧС. Они выясняю причины произошедшего.

- После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города, - заявил глава региона.

Напомним, вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

ЧППроисшествия: ЧП