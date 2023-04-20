В Белгородской области на лекарственное обеспечение в 2022 году выделили 3,8 млрд рублей

Гладков: Мы стараемся войти во все пилотные проекты, которые есть на федеральном уровне. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сегодняшний день в Белгородской области нет проблем с обеспечением медикаментами ни стационарных больных, ни льготников. За 2022 год рекордные средства были выделены на закупку лекарственных препаратов. Об этом заявил Вячеслав Гладков, отчитываясь по теме развития сферы здравоохранения в области.

Согласно отчета главы региона, средняя продолжительность жизни на Белгородчине увеличилась до 73 лет. Этому способствовала масштабная работа по развитию инфраструктуры, обеспечению области лекарствами и оборудованием, а также специальные программы для восполнения медицинских кадров.

В 2022 году было построено и капитально отремонтировано 69 объектов здравоохранения. Так, на территории региона в эксплуатацию ввели два современных инфекционных центра в Терновке Яковлевского округа и в Старом Осколе. Оба центра оснащены всем необходимым оборудованием. Помимо этого, в прошлом году приобретено 90 автомобилей для амбулаторной службы. Закуплено 37 новых автомобилей скорой помощи. На сегодняшний день в системе скорой помощи нет автомобилей старше 5 лет. Учреждения здравоохранения региона пополнились 4 тысячами единиц медицинского оборудования, на эти цели направлено более 4 млрд рублей.

Кроме того, в Белгородской области запустили в новом формате проект «Поезда здоровья». Оказано более 60 тысяч различных медицинских услуг, поезда здоровья побывали в 85 отдаленных населенных пунктах.

В регионе большое внимание уделяется восполнению кадрового дефицита. За счет комплекса специальных мер, в том числе приобретения жилья, удалось привлечь для работы в регионе более 1,5 тысячи врачей. На 79 мест увеличено число квот для поступления на целевое обучение как для врачей, так и для среднего медицинского персонала.

- Большую надежду мы ставим на долгосрочные стратегические программы кадрового потенциала сферы здравоохранения. Мы стараемся войти во все пилотные проекты, которые есть на федеральном уровне, – подчеркнул Вячеслав Гладков.