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18 апреля 2023 18:50

Белгородский Следком устанавливает обстоятельства ЧП на Серафимовича

Один мужчина погиб, хозяйка дома и еще один гость госпитализированы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мэр Белгорода Валентин Демидов находится на месте ЧП. фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов находится на месте ЧП. фото: @v_v_demidov

Следователи и криминалисты СК России по Белгородской области находятся на месте произошедшего сегодня, 18 апреля, взрыва в частном домовладении на улице Серафимовича в областном центре. Специалисты проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП.

Как сообщалось ранее на сайте bel.kp.ru, во дворе частного дома вечером 18 апреля взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщили «Комсомолке» источники в правоохранительных органах, все трое являлись соседями и жили на одной улице. Происшествие случилось в домовладении женщины, к которой в гости пришли двое мужчин. По предварительной информации, один из них и принес взрывное устройство.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что, предположительно, и погибший мужчина, и пострадавшие мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего ЧП.

ЧППроисшествия: ЧП