39 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили в Белгородской области за неделю с 10 по 16 апреля 2023

Взрывотехники поисково-спасательной службы все опасные находки изъяли и ликвидировали на специальном полигоне. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

10 апреля в селе Новая Глинка Яковлевского городского округа местный житель обнаружил 19 артиллерийских снарядов 105мм. В хуторе Виноградовка Прохоровского района житель села на территории кладбища нашел три артиллерийские мины 81 мм. В Белгороде очевидец, проходя по тропинке возле пруда, обнаружил артиллерийский снаряд 75 мм.

11 апреля нашли три боеприпаса. В селе Сажное в Яковлевском городском округе во время работы в огороде хозяин частного домовладения нашел артиллерийский снаряд 50мм, в селе Чураево Шебекинского городского округа в лесополосе при побелке деревьев рабочий обнаружил артиллерийский снаряд 50мм, при тех же обстоятельствах в селе Казначеевка Валуйского городского округа нашли артиллерийскую мину 50 мм.

12 апреля в Строителе Яковлевского городского округа рабочий во время копки траншеи обнаружил артиллерийский снаряд 105 мм. В селе Авдеевка Прохоровского района очевидец в посадке возле поля отыскал артиллерийскую мину 81 мм.

13 апреля взрывотехники три раза выезжали по полученным заявкам. В хуторе Глушинский Яковлевского городского округа собственник частного домовладения, занимаясь у себя на участке земляными работами, обнаружил артиллерийский снаряд 50 мм; в Новый Осколе собственник домовладения и очевидец в лесополосе обнаружили по артиллерийской мине 82 мм.

14 апреля в селе Неклюдово Шебекинского городского округа на территории частного домовладения собственник при вспашке огорода нашел три артиллерийских снаряда 76 мм. В хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского городского округа рабочие при проведении дорожных работ на трассе М2 «Крым» обнаружили авиационную бомбу весом 1 кг.

16 апреля взрывотехники четыре раза выезжали в Белгородский район по полученным заявкам. В селе Ерик местный житель прогуливаясь в лесополосе обнаружил гранату Ф-1; в поселке Разумное в садоводческом некоммерческом товариществе «Вишенка» очевидец в овраге отыскал артиллерийский снаряд 105 мм; а в селе Таврово и Киселево очевидцы в поле нашли артиллерийские мины - 50 мм и 82 мм.

Взрывотехники поисково-спасательной службы все опасные находки изъяли и ликвидировали на специальном полигоне.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, в случае обнаружения боеприпаса ВОВ или внешне схожего с ним предмета необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону –

«112» или в полицию – «102»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные

материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.