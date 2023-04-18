Названа дата премьеры сериала «Балет» от создателей «Актрис», HAPPY END и «Психа»

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«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink представили второй трейлер и основной постер с датой премьеры 8-серийной психологической драмы «Балет». Режиссёром-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END. Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink и пополнит линейку проектов Wink Originals.

По сюжету в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

Роль хореографа Руты Майерс исполнила Алла Сигалова — хореограф, режиссёр, актриса, профессор, заведующая кафедрой «Пластическое воспитание актёра», преподаватель актёрского мастерства школы-студии МХАТ, заведующая кафедрой «Современной хореографии и сценического танца» Российского института театрального искусства (ГИТИС).

В сериале «Балет» зритель увидит семь постановок: часть из них специально созданы для проекта, а также представлена легендарная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съёмках участвовали балетные труппы ведущих театров страны — театра «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля «Березка».

Хореографом-постановщиком «Балета» стал лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава (он также сыграл в проекте роль педагога). Совместно с режиссёром Сангаджиевым он разработал и главный спектакль в сериале.

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета» вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе». Это первый случай в истории российского кино, когда созданное специально для экрана художественное произведение вышло в реальный театральный репертуар.

Директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин:

«“Балет” в первую очередь сериал о людях — ярких, гордых, смелых, талантливых и не очень, об их поступках, просчетах, конфликтах, подвигах и предательстве. Поэтому даже тем, кто не знает всех балетных тонкостей, будет интересно следить за па-де-де амбиций и талантов, невероятными фуэте судеб и антраша интриг. А тем, кто следит за российским балетом, будет интересно увидеть в ролях цвет ведущих балетных театров страны. Мы рады предложить зрителям Wink очаровательно красивый, но честный рассказ о балете и его подданных, с невероятными съемками на настоящих сценах с участием лучших танцовщиков. “Балет” больше чем сериал. Он уже вышел с экранов в реальную жизнь, поскольку созданные для съемок постановки стали реальным балетным спектаклем, который сегодня идет на сцене».

Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»). Драма / 18+ / 8 серий

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