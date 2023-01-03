Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 января 2023 14:00

Житель Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу

ЧП произошло в Борисовском районе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина не остановился на предупреждение часового.

Мужчина не остановился на предупреждение часового.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О несчастном случае сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Пострадавшего доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как известно на данный момент, местный житель не остановился на предупреждение часового.

- О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным. Уважаемые жители области! Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. Берегите себя и своих близких! – призвал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧППроисшествия: ЧП