Житель Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу

Мужчина не остановился на предупреждение часового. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О несчастном случае сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Пострадавшего доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как известно на данный момент, местный житель не остановился на предупреждение часового.

- О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным. Уважаемые жители области! Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. Берегите себя и своих близких! – призвал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.