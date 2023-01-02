ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое 2 января

2 января. Вязовое. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. Есть повреждение линии электропередачи. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Краснояружском районе под обстрел со стороны Украины попало село Вязовое. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, - подытожил глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 2 января, под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Часть снарядов прилетела на кладбище.

1 января была атакована окраина Шебекино.

А в ночь с 31 декабря на 1 января над Белгородом и Белгородским районом сбили 4 снаряда РСЗО.

Напомним, что Белгородская область подвергается атакам со стороны Украины с 24 февраля с самого начала специальной военной операции.