Украинские снаряды повредили не менее 15 белгородских могил

2 января. Муром. Не менее 15 могил повреждено: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 января, под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Часть снарядов прилетела на кладбище. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Не менее 15 могил повреждено: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать. Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, непонятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память! – подытожил глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в ночь с 31 декабря на 1 января над Белгородом и Белгородским районом сбили 4 снаряда РСЗО.

А вчера, 1 января, под обстрел попала окраина Шебекино.

Напомним, что Белгородская область подвергается атакам со стороны Украины с 24 февраля с самого начала специальной военной операции.