Белгородский Муром попал под обстрел со стороны Украины 2 января

2 января. Муром. Есть повреждения в двух частных домовладениях - осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 января, под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях - осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории, - подытожил губернатор.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в ночь с 31 декабря на 1 января над Белгородом и Белгородским районом сбили 4 снаряда РСЗО.

А вчера, 1 января, под обстрел попала окраина Шебекино.

Напомним, что Белгородская область подвергается атакам со стороны Украины с 24 февраля 2022 года с самого начала специальной военной операции.