Сотрудники Росгвардии исполнили новогоднюю мечту юного белгородца

Специально для юного гостя росгвардейцы развернули выставку вооружения и техники. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Руководителю Росгвардии по Белгородской области попался шар с заветной мечтой 17-летнего Данила из Шебекинского района. В «Елке желаний» участвовали дети из многодетных семей и семей мобилизованных, сироты и дети-инвалиды. Когда юный белгородец узнал, что исполнять желание будут росгвардейцы, он признался, что давно мечтал лично познакомиться с сотрудниками спецподразделений.

Представители ведомства с удовольствием пригласили Данила к себе в гости на базу белгородского ОМОН «Острог». Там его встретил росгвардейский Дед Мороз специального назначения, который подарил парню желанный подарок и провел экскурсию по музею боевой славы отряда.

Подросток узнал историю образования спецподразделения, его традиции и подвиги сотрудников белгородского отряда мобильного особого назначения. Специально для юного гостя росгвардейцы развернули выставку вооружения и техники, показали порядок разборки и сборки автомата Калашникова и пистолета Макарова. В завершение встречи юному гостю показали автопарк служебных автомобилей, которые используют спецподразделения Росгвардии при выполнении боевых задач. Искренний и неподдельный интерес ребенка вызвал бронированный автомобиль «Тигр», на котором росгвардейцы прокатили парнишку.

Данил признался, что получил незабываемые впечатления, и был рад возможности познакомиться с людьми, которые сейчас надежно охраняют безопасность нашей Родины.

- Мы очень рады, что нам сегодня удалось исполнить детскую мечту, видеть сияющие от счастья глаза ребенка – ради этого мы и живем! Ведь в эти праздничные дни каждый из нас - и взрослые, и дети - искренне верит в новогоднее чудо! - отметил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.