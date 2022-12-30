За перевозку в трусах 100 граммов наркотиков белгородец получил четыре года колонии

Сверток с наркотическим средством подозреваемый спрятал в нижнем белье. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

22-летний житель Белгорода признан виновным за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Криминальные планы мужчины разрушили сотрудники УНК УМВД региона. Они задержали его на подъезде к областному центру. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, мужчина вез в Белгород около 100 граммов мефедрона – это около пятисот разовых доз. Сверток с наркотическим средством подозреваемый спрятал в нижнем белье. Он планировал разложить закладки по городу и оставить небольшое количество запрещенного вещества для себя. Полицейским стало известно о том, что злоумышленник периодически употреблял наркотики. Но проходить медицинское освидетельствование он отказался.

В итоге подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере и покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в значительном размере). Суд приговорил его к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Правда, у подсудимого еще есть время на апелляцию.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области осудили 36-летнего ростовчанина за контрабанду наркотиков.