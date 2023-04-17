Белгородские горняки осваивают новую технику

Тепловозы задействованы для транспортировки готовой продукции к грузоперевозчикам.

На Лебединском ГОКе приступил к работе новый маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ Брянского машиностроительного завода. Мощность нового агрегата – 1200 лошадиных сил. Он способен перевозить по ровной поверхности до пяти тысяч тонн груза (64 пустых вагона). В настоящее время в управлении железнодорожного транспорта комбината 12 тепловозов данной модификации.

Тепловоз полностью компьютеризирован. Все показатели работы оборудования, в том числе неисправности, сохраняются и удалённо анализируются при подготовке к техническому обслуживанию или ремонту локомотива.

Техника оснащена автоматическим запуском дизеля, современными системами торможения, пожарной сигнализации и пожаротушения, позволяющей оперативно локализовать возгорание.

Для комфортной работы машиниста предусмотрена просторная кабина с усиленной шумоизоляцией и системой микроклимата – обогрева и кондиционирования, подогревом стекол, а также эргономичными креслами, электроплитой и холодильником.

Тепловоз приобретен на комбинат, входящий в состав Металлоинвеста, в рамках инвестиционной программы по модернизации горнотранспортного комплекса и повышению эффективности производства.