Снарядом ВСУ полностью уничтожен жилой дом в белгородском селе Муром

Семью, дом которой разрушен снарядом, поселят в безопасном месте. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Очередной обстрел Белгородской области со стороны Украины 17 апреля пришелся по селу Муром Шебекинского городского округа. Один из снарядов полностью разрушил жилой дом. По счастливой случайности, семьи не было дома, и никто не пострадал.

- Под обстрел ВСУ попало село Муром. Есть разрушения: один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен. Слава богу, пострадавших нет, в момент обстрела дома никого не было. Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с временным размещением семьи в безопасное место, - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также сообщил о различных повреждениях в результате обстрела еще в трех частных домовладениях. Оперативные службы и администрация продолжают подомовой обход.

Напомним, сегодня ночью в результате атаки ВСУ загорелись два гражданских объекта в Белгороде и Белгородском районе. Пожар удалось локализовать в течение часа. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Днем под обстрел со стороны Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате происшествия загорелось сенохранилище на местной ферме.

Два беспилотника сегодня атаковали хутор Лозовая Рудка Борисовского района. В частном жилом доме посечена крыша и фасад, выбиты окна.

Никто не пострадал.