Белгородские росгвардейцы взяли под охрану общественный транспорт

В Белгородской области больше тысячи транспортных средств оборудованы тревожными кнопками Росгвардии.

В Белгороде региональное Управление вневедомственной охраны Росгвардии и Единая транспортная компания реализуют программу охраны общественного транспорта. Кнопкой тревожной сигнализации оборудованы уже 195 автобусов областного центра и пригорода.

В каждом автобусе установлена система позиционирования, с которой интегрируется кнопка тревожной сигнализации. В случае ЧП в общественном транспорте водитель или кондуктор может воспользоваться экстренным вызовом группы задержания вневедомственной охраны, которая получит сигнал с точным местоположением автобуса. Экипаж Росгвардии прибудет на место и примет меры по пресечению любых противоправных действий в кратчайший срок.

- В общественном транспорте периодически случаются неприятные инциденты. В основном это конфликты между пассажирами, нарушение общественного порядка нетрезвыми гражданами, а также подозрительные вещи в салоне. Водитель и кондуктор не всегда могут справиться с такими ситуациями, да это и не входит в их обязанности. Обеспечение безопасности граждан и их имущества - это задача правоохранительных органов, - отметил руководитель службы безопасности ЕТК Михаил Вендин.

- На данный момент на территории Белгородской области кнопками тревожной сигнализации Росгвардии оборудованы более 1 тысячи транспортных средств. Из них: 253 единиц общественного транспорта (в числе которых 58 трамваев в городе Старый Оскол), 676 школьных автобусов и 190 карет скорой помощи, - отметил начальник пункта централизованной охраны Отдела вневедомственной охраны по городу Белгороду регионального управления Росгвардии старший лейтенант полиции Роман Миноцкий.

Отмети, уже с января этого года в Белгородской области под охрану Росгвардии принято около 270 транспортных средств юридических и физических лиц.