Бизнес в облаках: «Ростелеком» переходит на российские решения виртуализации «Базис»

«Базис» предоставит «Ростелекому» доступ к комплексу продуктов компании.

«Ростелеком» и ведущий российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации. Соглашение рассчитано на пять лет и включает установку и техническую поддержку ПО на ИТ-инфраструктуре группы компаний «Ростелеком», включая дочерние предприятия. Кроме того, «Базис» организует 30 тысяч виртуальных рабочих мест.

- «Ростелеком» планирует комплексно перейти на отечественные решения для серверной виртуализации, публикации приложений и создания виртуальных рабочих мест. Переход компании на продукты отечественных разработчиков, в первую очередь, связан с необходимостью замещения зарубежных решений. Иностранные вендоры покинули российский рынок и перестали поставлять новое ПО, а также поддерживать уже имеющееся, — рассказал директор по эксплуатации и развитию ИТ-инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Вадим Карташев.

«Базис» предоставит «Ростелекому» доступ к комплексу продуктов компании:

- Базис.Dynamix — высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры, позволяющая управлять виртуальными серверами и контейнерами;

- Базис.WorkPlace — программное обеспечение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов;

- Базис.vCore — гипервизор первого типа и система управления виртуализацией, универсальный программный комплекс для ИТ-инфраструктуры предприятия;

- Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ;

- Базис.WorkPlace Security — набор инструментов для организации защищенного терминального доступа в закрытые и открытые контуры безопасности, гарантирующий отсутствие передачи данных между ними.

- Недавно завершился масштабный пилотный проект по развертыванию инфраструктуры VDI с использованием продуктов «Базиса». Мы убедились в функциональности и применимости решений в инфраструктуре компании. Теперь переходим к масштабному развертыванию на всей ИТ-инфраструктуре группы компаний «Ростелеком», — добавил Вадим Карташев.

- Наша ключевая задача — обеспечить заказчика доступом к платформе высокой степени кастомизации, которая позволит организовать сложную гибридную схему удаленной работы сотрудников. Решения «Базис» обеспечат клиента виртуальной инфраструктурой и позволят бесшовно перейти с зарубежных решений на независимые отечественные. Бизнес видит результаты от внедрения наших продуктов в качественном выражении: сокращении издержек простоя, оптимизации процессов взаимодействия, — отметил директор по развитию бизнеса компании «Базис» Иван Ермаков.

Переход на отечественное ПО гарантирует долгосрочную стабильность работы всех сервисов.

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