Игорь Артамонов обсудил со спортивными федерациями Липецкой области планы на два года

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Всего в регионе аккредитована 81 спортивная федерация. Сегодня 13 из них отчитались о своей работе и достижениях за 2019-2022 годы и планах на ближайшие два года. Это представители рукопашного и универсального боя, воднолыжного, танцевального спорта, спортивной борьбы, ушу, кикбоксинга, пауэрлифтинга, джиу-джитсу, смешанного боевого единоборства (ММА), спортивной гимнастики, воздушно-силовой атлетики, морского многоборья.

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Во всех представленных объединениях за последние три года наблюдается рост численности занимающихся, а в некоторых – приумножение. Так, количество занимающихся универсальным боем увеличилось в шесть раз, воднолыжным спортом – в 2,5 раза. Многие липецкие спортсмены являются победителями всероссийских соревнований и кандидатами сборных команд страны по рукопашному бою (2), спортивной борьбе (9), спортивной гимнастике (2), ушу (1), универсальному бою (6), кикбоксингу (2). «Вы делаете большое дело: популяризуете спорт, предлагаете жителям региона здоровую альтернативу для проведения досуга и укрепления здоровья. А ваши успехи в спорте повышают престиж региона», – обратился к представителям федераций губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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В планах на 2023 год у федераций помимо текущей работы – проведения занятий и подготовки к соревнованиям – организация спортивных событий в родном регионе. В том числе – Кубка Черноземья по вейкборду, крупнейших соревнований по ММА, областных соревнований по пилонному спорту.

Также на встрече Игорь Артамонов вручил вице-президенту региональной Федерации рукопашного боя Дмитрию Голоскокову Благодарность главы правительства Липецкой области и пообщался с 15-летним обладателем золотой награды первенства России по греко-римской борьбе Михаилом Шкариным.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.