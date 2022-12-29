В пограничный переход Шебекино Белгородской области 29 декабря прилетело 10 снарядов

Взрывной волной в частном доме выбило окна. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Об обстреле 29 декабря Шебекинского городского округа Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Прилеты были в хутор Стадников и село Муром. По информации главы региона, никто не пострадал.

- В Шебекинском городском округе сегодня неспокойно. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в хутор Стадников. Взрывной волной повреждены окна в двух частных домовладениях. В результате прилета в селе Муром поврежден фасад одного частного домовладения, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, зафиксированы прилеты по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Как сообщил глава Белгородской области, сегодня в пограничный переход прилетело 10 снарядов.

Напомним, сегодня утром система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже спасатели оперативно потушили.